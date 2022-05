Sasha Meneghel e João Figueiredo - Reprodução/Instagram

Publicado 22/05/2022 13:34 | Atualizado 22/05/2022 13:35

Rio - Sasha Meneghel e João Figueiredo completam um ano de casados neste domingo. O casal está de férias nas Ilhas Maldicas , no sul do continente asiático, para comemorar a data especial. Eles celebraram as bodas de papel com um passeio de barco e registraram tudo em suas redes sociais.

"22 de maio. Nosso dia. Feliz um ano!", escreveu João. "Bodas de papel. Te amo", disse Sasha, que publicou um vídeo dos dois dançando à beira do mar.



O casal oficializou a união no dia 22 de maio do ano passado, em Angra dos Reis, no Rio. Eles assumiram o namoro em abril de 2020 e ficaram noivos em novembro do mesmo ano.