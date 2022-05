João Figueiredo e Sasha Meneguel - Reprodução/Instagram

Rio - Sasha Meneguel voltou ao local onde passou sua lua de mel: Ilhas Maldivas, no sul do continente asiático. Ela e o marido, João Figueiredo, decidiram tirar alguns dias de férias e se hospedaram em um luxuoso resort, que conta com diárias que podem chegar a US$ 30.250 ou aproximadamente R$ 148 mil na cotação atual.

João foi quem revelou a viagem para os seguidores com um vídeo que postou em seus stories chegando no local, e depois, hospedado no quarto que o casal escolheu. "Voltamos", escreveu o cantor gospel na legenda de uma das fotos.