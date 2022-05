Tata Werneck e Luísa Sonza - Reprodução/Instagram

Tata Werneck e Luísa SonzaReprodução/Instagram

Publicado 20/05/2022 19:00 | Atualizado 20/05/2022 19:11

Rio - Tata Werneck, sempre bem humorada, comentou a declaração que a cantora Luísa Sonza fez recentemente, dizendo que "não vai dar mais chance para homem feio". A apresentadora brincou em seu Instagram. "Por sua culpa vários amigos meus estão chorando em plena sexta. Repense, Luísa Sonza!" , postou Tata em seus stories nesta sexta-feira.

Luísa desabafou sobre seus relacionamentos nas redes sociais e confessou que não costuma se dar bem com homens feios. "Fico dando chance para feio e só me f*d* (risos). Gente, não vou dar mais chance para feio, agora só gente, no mínimo mediana porque bonito acho que tem disponíveis uns três no Brasil, no máximo. E os feios que se acham bonitos também a gente finge que é bonito, porque os bonitos estão em falta", afirmou.

A cantora está solteira desde o término com o cantor Vitão, em agosto do ano passado. Ela também já foi casada com o humorista Whindersson Nunes.