Andressa Miranda e ThammyReprodução/Instagram

Publicado 20/05/2022 17:33

Rio - Andressa Miranda publicou em seu Instagram, nesta sexta-feira, algumas de fotos mostrando o antes e depois com Thammny. A modelo e o ator estão juntos desde 2014, e ela criticou quem se refere ao seu marido no feminino mesmo após anos de transição de gênero.

"Têm pessoas que ainda tratam o Thammy como 'ela'. Sei que não é por maldade, porque ainda estão presas a uma história do passado, porque o Thammy é uma pessoa pública conhecida. Olhar para o Thammy hoje, de barba, todo bonitão, masculino... não tem como chamar por 'ela'. Cheiro, jeito e atitude de homem. Acho que é realmente por essa referência anterior, mas vamos trocar isso aí", pediu.

Mesmo que ela tenha dito que era a "primeira e última vez" que falaria sobre o assunto, Andressa já havia contado para seus seguidores que, fora do Brasil, Thammy só é tratado no masculino. Mesmo que ela tenha dito que era a "primeira e última vez" que falaria sobre o assunto, Andressa já havia contado para seus seguidores que, fora do Brasil, Thammy só é tratado no masculino.

"É muito repetitivo. As pessoas não têm muita criatividade, batem na mesma tecla. Quando eu e Thammy vamos viajar para fora do Brasil, para vários lugares, todas as pessoas sempre tratam ele no masculino porque elas tratam [de acordo com] o que elas estão vendo", afirmou.