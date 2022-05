Luana Piovani celebrou reencontro de Pedro Scooby com os filhos - Reprodução/Instagram

Publicado 20/05/2022 14:40 | Atualizado 20/05/2022 15:00

Rio - Luana Piovani celebrou o retorno de Pedro Scooby a Portugal após o confinamento no "BBB 22". O surfista reencontrou nesta sexta-feira os filhos, Dom, de 10 anos, e os gêmeos, Bem e Liz, de 5. A atriz comentou, nas redes sociais, o descanso que terá agora que as crianças ficarão com o pai.

"Agora, sim, temos uma mãe extremamente feliz e tranquila. Sim, porque o pai está on e, talvez, a mãe consiga ficar off", disse. "Bem-vindo, Pedro. Que coisa boa você em casa com as crianças. Agora meu coração está em paz", completou.

Pedro Scooby foi o décimo sexto eliminado da vigésima segunda edição do "Big Brother Brasil 22". Enquanto participava do reality show, os filhos do surfista ficaram com a mãe e a madrasta, Cíntia Dicker.