Douglas Silva e Jade PiconReprodução/Instagram

Publicado 20/05/2022 15:52

Rio - Douglas Silva, o D.G, comentou a escalação de Jade Picon, que participou junto com ele do "BBB 22", para atuar na próxima novela das 21h da TV Globo, "Travessia". "Achei muito f*da. Óbvio, se tem essa questão, então como que ela faz para tirar? Mas ela ter sido convidada acho f*da", comentou o ator durante entrevista ao "Flow Podcast".

Em seguida, D.G explicou sua opinião. "É uma menina que fala com o público que não está assistindo televisão, está na internet. Então ela vai pra televisão pra esse público olhar pra televisão e é bom isso", declarou.

A possível participação da infleunciadora na novela de Gloria Perez acabou gerando polêmica no meio artístico que questionou sua falta de profissionalização na área. Hugo Gross, presidente do SATED-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro) declarou inclusive, que a instituição tentará impedir que ex-BBB atue na novela.