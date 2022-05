Jade Picon posa na banheira - Reprodução

Jade Picon posa na banheira Reprodução

Publicado 12/05/2022 12:22 | Atualizado 12/05/2022 12:35

Rio - O presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (SATED-RJ), Hugo Gross, disse que a instituição pretende impedir que Jade Picon atue em "Travessia", nova novela de Gloria Perez, na TV Globo, na sequência de "Pantanal". A ex-BBB tem sido intensamente criticada por receber um papel de destaque em uma novela de horário nobre sem ter nenhum tipo de experiência nem formação em teatro.

"A lei é muito clara. Sem registro, não trabalha. Isso não é uma perseguição do sindicato a nenhum influencer, a nenhuma pessoa, isso não é uma perseguição às empresas que tão dando trabalho, porque nós, da arte, precisamos de trabalho, nós precisamos realmente que fomentem o trabalho", afirmou Hugo Gross, em entrevista ao UOL.

O presidente do Sindicato declarou ainda que qualquer emissora tem ciência que não é permitido contratar alguém sem registro profissional. "É como querer contratar um advogado sem a carteira da OAB", pontuou.

Eu posso dizer que a minha gestão vai cumprir a lei. A gente vai fazer de tudo, dentro da legalidade, para que uma empresa de radiofusão entenda que tem que contratar profissionais e não pessoas que têm seguidores", finalizou o presidente, que ressalta que o trabalho da Sated-RJ é proteger o trabalhador da arte.