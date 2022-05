Ludmilla e Brunna Gonçalves trocam beijos nas ilhas Maldivas - Reprodução / Instagram

Rio - Ludmilla e Brunna Gonçalves usaram as redes sociais para publicar o registro de um momento romântico de casal, ocorrido durante a viagem para as ilhas Maldivas. Nas fotos publicadas por elas neste sábado, as duas aparecem se beijando frente ao pôr do sol. "Colecionando momentos incríveis ao seu lado", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Esta é a segunda vez que o casal viaja para Maldivas. A primeira ocorreu em dezembro de 2020, na lua de mel que serviu de inspiração para que Ludmilla compusesse a música Maldivas em homenagem à bailarina. Ao regressar à ilha, a cantora mostrou aos fãs o local onde o hit foi escrito. "Foi no banheiro desse quarto que nasceu a música", disse nos stories do Instagram, enquanto filmava o ambiente.