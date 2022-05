Zé Neto manda suposta indireta para Anitta e web detona - Reprodução/Instagram

Zé Neto manda suposta indireta para Anitta e web detonaReprodução/Instagram

Publicado 21/05/2022 15:17

Rio - Zé Neto se retratou após criticar Anitta em um show. O cantor, da dupla sertaneja com Cristiano, público uma sequência de vídeos em seus stories neste sábado afirmando que não quis incitar o ódio e que respeita o talento de todos.

"Jamais quis incitar ódio ao próximo, isso está longe da gente, e eu peço desculpas a quem entendeu errado. Eu queria repreender todo tipo de ódio que está sendo construído por causa de uma expressão errada que eu fiz. Em algumas coisas eu confirmo meu ponto de vista, que realmente, é, e algumas coisas não", afirmou.

fotogaleria

O sertanejo explicou que cada um tem seu posicionamento e que todos estão representando a música. Finalizou pedindo desculpas novamente e agradecendo quem o apoiou. Em texto, ele acrescentou: "Saiba que não aprovo nenhum tipo de ódio e cancelamento. Só queria passar que nem todo mundo sabe a dor do próximo. É muito fácil atacar alquém e ver o povo vibrar com isso. Nunca foi essa minha intenção."



A polêmica entre os cantores começou em um show da dupla sertaneja no Mato Grosso, quando Zé Neto disse que ele e seu parceiro, Cristiano, não eram artistas que "dependiam de Lei Rouanet", e que seus faturamento vinha ddos ingressos em shows lotados. "A gente não precisa fazer tatuagem no toba (sic) para mostrar se está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta", disse.



O comentário do sertanejo aabou dando a entender que ele estaria falando de Anitta, que já mostrou publicamente que fez uma tatuagem íntima. Após repercussão do caso, os fãs, influencers e a comunidade artística criticaram as palavras de Zé Neto.