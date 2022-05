Johnny Hooker desabafa sobre sua carreira musical nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Johnny Hooker desabafa sobre sua carreira musical nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 21/05/2022 17:31

Rio - O cantor e ator Johnny Hooker usou as redes sociais para fazer um longo desabafo, na madrugada deste sábado. Após ver o desempenho de sua nova música, CUBA, o artista sentiu-se frustrado com o andamento de sua carreira e deu a entender que poderia abandoná-la.

fotogaleria

"Para um artista existir e sobreviver sem apoio de nenhum lado, precisa ter demanda orgânica e os números do 1º dia de lançamento de CUBA deixam claro isso. Não há mais demanda pelo meu trabalho. Se é que houve um esboço de alguma algum dia. É preciso saber a hora de se retirar", iniciou Johnny.

"Não foi uma batalha em todo perdida, consegui driblar o poder econômico várias vezes. Tenho 2 discos de platina e 250 milhões de streams orgânicos para provar isso. Fica o legado também, arte é para sempre. Mas a gente tem que manter a dignidade também", afirmou.

"E ah, antes do fim ainda tem um disco novo inteiro que sai em algumas semanas! Obrigado por tudo! Amo vocês! Agora eu cansei, entreguei demais e o Brasil só me deu tapa na cara de volta", explicou aos fãs.

Em tom acusatório, Johnny falou sobre sua relação com as plataformas musicais: "Tem umas playlists que me colocaram que foi numa posição tão ruim que era melhor nem ter se dado o trabalho, como sempre as plataformas ignorando meu trabalho desde sempre. 250 milhões de streams orgânicos mérito do trabalho bom mesmo".

"O pior é que minha grande paixão na verdade sempre foi o cinema [risos]. Música e cinema no Brasil", ironizou.

Após o desabafo, o cantor recebeu inúmeras mensagens de apoio e apareceu para agradecê-las. "Amores, obrigado pelas mensagens de amor e carinho que inundaram por aqui, o meu desabafo não foi por ingratidão com tudo que já conquistei (que foi muita coisa por sinal). Às vezes é só um pedido de ajuda mesmo e um lembrete de que ainda estou aqui vivo, produzindo música f*da… Lutando contra forças inimagináveis, tendo que provar um milhão de vezes que eu sou f*da para conseguir migalhas. Sei que a maioria entendeu. Enfim, recebam todo meu amor de volta", tweetou Johnny, na tarde deste sábado.