Deborah Secco aproveita sol no Rio para ir à praiaDilson Silva / AgNews

Publicado 21/05/2022 16:42

Rio - Deborah Secco reservou a manhã de sol deste sábado para renovar seu bronzeado em uma praia no Rio. A atriz também aproveitou para registrar o momento em suas redes sociais, publicando fotos e vídeos.

Em um story publicado no Instagram, Deborah aparece sentada em uma cadeira, usando um biquíni vermelho e um óculos de sol de armação branca. Durante o passeio, a atriz também se deitou em uma canga, enquanto usava o celular para se distrair e depois, passou a ouvir algumas músicas, enquanto comia um espetinho.

Recentemente, Deborah deu o que falar nas redes sociais ao contar sobre sua época de solteira. A atriz que atualmente é casada com Hugo Moura, afirmou ter se relacionado com homens comprometidos no passado.

"Nunca fiz mal a ninguém. Eu só era o quê? Piranha! Ser piranha hoje está na moda. Nunca fiz por dinheiro. Gosto de transar, de ter orgasmos. Era uma feminista antes do feminismo virar moda", disse.