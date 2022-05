Marcelo, filho de Ivete Sangalo, surpreende os fãs da mãe por sua semelhança com ela - Reprodução / Instagram

Publicado 21/05/2022 18:13 | Atualizado 21/05/2022 18:15

Rio - Ivete Sangalo completa 50 anos no dia 27 de maio, mas foi surpreendida com uma festa de aniversário antecipada, na noite da última sexta-feira. Nos registros publicados em suas redes sociais, a cantora aparece se divertindo ao lado do filho Marcelo, de 12 anos.

"Uma festa surpresa! Quando vi aquilo tudo para mim pensei: meu Deus, eu mereço! Obrigada à minha família e aos meus amigos por essa noite inesquecível! Foi bom demais. Só está começando", escreveu Ivete na legenda.

Após o post, seguidores da artistas ficaram impressionados acerca da semelhança de Marcelo com ela. "Vocês estão iguais", escreveu um fã. "Parece um vídeo mostrando você mais nova, e depois você mais velha", comentou outro, surpreso.

Ivete também aproveitou para compartilhar fotos ao lado das filhas mais novas, as gêmeas Marina e Helena, de 4 anos de idade. "Desde que cheguei por essas bandas eu venho colecionando presentes e experiências gigantescas. Ô Deus bom que me faz feliz todos os dias! A festa só está começando! Meus filhos lindos, mamãe ama muito vocês", declarou a cantora.