Publicado 22/05/2022

Rio - Com passagens pelo cinema, streaming e pela TV aberta, a atriz Lorena Comparato fez do que já era um negócio de família uma causa pessoal. Irmã da também atriz Bianca Comparato, a artista, que estará em uma nova série do Globoplay, se aprofunda nos estudos ao cursar um mestrado em Artes Cênicas e fala com propriedade sobre sua profissão.

Em entrevista ao DIA, Lorena é sincera e direta ao dar sua opinião sobre polêmicas recentes como a escalação da ex-BBB Jade Picon para atuar na próxima novela das 21h, escrita por Glória Perez. “Infelizmente, o mercado é assim agora. Odeio. Eu acho um absurdo uma pessoa ser contratada por causa de número de seguidores ou engajamento, mas sou formada em Comunicação e entendo a premissa das empresas de quererem o público consumidor que ‘segue’, consumindo seu conteúdo também”, comenta.

“Acho que algumas pessoas com certo público de nicho, sejam cantores ou influenciadores, podem trazer uma galera que talvez não fosse estar consumindo aquele material. Sou a favor de haver muito estudo, de valorizarem artistas tradicionais e talentosos para além das redes sociais, mas convivo bem com as pessoas de outras profissões atuando”, continua ela, que já esteve em produções da TV Globo como 'Pé na Cova', 'Malhação' e 'Rock Story'.

Por outro lado, a atriz de ‘Impuros’, do Star+, não esconde o incômodo que sente com o “exagero” feito quando o engajamento em redes sociais pesa mais que o talento artístico. Lorena, inclusive, revela que já chegou a perder trabalhos “algumas vezes” para algum artista que tivesse mais seguidores e desabafa: “Isso me dói”.

“O que eu penso é que se o projeto não me quis por causa disso, perdeu uma ótima oportunidade de me estourar - o que eu acho muito mais legal do que já pegar alguém muito seguido e só. Grandes projetos criam grandes artistas, e todas essas pessoas que hoje são muito seguidas, começaram em algum lugar com alguma oportunidade, certo?”, questiona a atriz, que ainda faz um apelo: “Alô, empresas que empregam artistas: lancem pessoas! Confiem em talentos novos diversos!”

Novos projetos

Atualmente, Lorena concilia o estudo teórico com a prática e estará de volta, em breve, no elenco de séries previstas para ir ao ar ainda em 2022. Depois de participar da primeira fase de ‘Um Lugar ao Sol’ e de ganhar destaque como a Geise de ‘Impuros’, a atriz também faz parte do elenco de ‘Rensga Hits’, uma produção original do Globoplay. Ansiosa pela estreia, ela adianta alguns detalhes de Gláucia, sua personagem e antagonista da série.

“Cantora sertaneja, o sonho dela é ser famosa e seu jeito muito segura de si esconde muitas mágoas. Ela é uma pessoa livre e adora uma confusão. Mas o que ela gosta mais mesmo, é fazer sucesso. Me diverti muito fazendo essa personagem. E o mais maneiro foi valorizar esse nosso centro oeste brasileiro, muitas vezes tão desvalorizado”, destaca Lorena sobre a série protagonizada por Alice Weggman.

A atriz relembra o preparo que teve antes de rodar a série, quando chegou a fazer aulas de canto durante um mês: "Nós do elenco e equipe nos mudamos pra Goiânia e tivemos preparação intensa antes de chegar no set. Foi pouco tempo pra muito trabalho. Uma das diretoras, Carol Durão, foi essencial pra construção da Gláucia, assim como o texto fabuloso da Renata Corrêa. Como atriz, acho a preparação essencial pra verticalizarmos nossos personagens. Mergulhei mesmo no universo sertanejo - confesso que me sinto nele até hoje - e espero que tenha um resultado positivo!", completa.