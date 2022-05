Arthur Aguiar no Altas Horas - Reprodução/Instagram

Publicado 22/05/2022 10:13

Rio - Arthur Aguiar participou do programa "Altas Horas" neste sábado e comentou sobre como tem sido a relação com os amigos que fez na casa do "Big Brother Brasil", especialmente Paulo André, depois que o reality acabou. O campeão do "BBB 22" disse que procurou PA, pediu desculpas pela demora e que chegou a passar seu novo número. O atleta agradeceu pela mensagem, mas depois não deu mais retorno.

O cantor seguiu com a explicação lamentando o sumiço do ex-brother. "Respeito o momento dele. Só acho uma pena porque tudo o que eu entreguei para ele foi de verdade, e o que ele me entregou também foi de verdade", explicou Arthur, que acredita que o amigo possa ter sido influenciado pela opinião do público depois do programa. "Acho muito ruim quando a gente acaba ouvindo o que vem de fora. Acho que a gente tem que ouvir mais o que tem no nosso coração. Ele é um cara que eu gosto muito, tanto ele, quanto o Scooby e o DG", completou.

"Continuo aqui, aberto, se eles quiserem conversar, manter uma amizade, porque são pessoas que eu gosto. Desejo tudo de melhor para eles, mas não posso obrigar ninguém a querer ser meu amigo e a falar comigo. Tudo o que eu entreguei no programa para eles foi de coração. Espero que algum dia a gente possa se encontrar", finalizou Arthur.