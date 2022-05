Bárbara Evans comemora aniversário de 31 anos com o marido, Gustavo Theodoro e a filha, Ayla - Reprodução / Instagram

Rio - Bárbara Evans fez 31 anos neste domingo e usou as redes sociais para compartilhar um pouco da celebração e a emoção de poder passar o primeiro aniversário ao lado da filha, Ayla, que nasceu em abril deste ano. No Instagram, a modelo publicou fotos junto ao marido, Gustavo Theodoro, e a pequena.

"Feliz aniversário, mamãe! 31 aninhos mais felizes da minha vida! Hoje me sinto realizada! Realizei meu sonho, sou mãe de uma princesa! Obrigada, meu Deus", escreveu Bárbara na legenda do post.

Gustavo Theodoro aproveitou para homenagear a esposa, em seu perfil pessoal. "Hoje é o dia dela! Da mulher que eu escolhi para ficar do meu lado o resto da vida! E foi ela quem me deu o melhor presente e mostrou o significado do amor! Amo muito você e a nossa família! Vou estar sempre ao seu lado! Feliz aniversário", escreveu na foto em que aparece ao lado de Bárbara.