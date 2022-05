Maísa comemora aniversário em Capri com as amigas - Reprodução/Instagram

Maísa comemora aniversário em Capri com as amigasReprodução/Instagram

Publicado 22/05/2022 14:34

Rio - Maísa completa 20 anos neste domingo e viajou para Capri, na Itália para comemorar a data. A apresentadora tirou férias com as amigas Fernanda Concon e Julia Rabelo, com quem fez um passeio de barco para celebrar o dia tão esperado.

fotogaleria

"Eu ganhei um bolo surpresa. Estamos apaixonadas pela torta caprese", escreveu Maisa. No passeio, o trio visitou as grutas Azzura e Verde.