Rio - Paulo André e Luísa Sonza foram flagrados juntos curtindo o show do cantor Thiaguinho, na madrugada deste domingo, em Viória, capital do Espírito Santo. O ex-BBB e a cantora acompanharam a apresentação do palco, de onde o atleta também viu a artista cantar com o pagodeiro. Nesse momento, PA pegou a câmera da fotógrafa oficial de Luísa e se deitou no chão para fazer fotos dela.

A presença dos dois no show chamou atenção e vídeos viralizaram nas redes sociais, onde fãs já shippavam a dupla desde que notaram que P.A. e Luísa curtiam posts um dos outros no Instagram. O finalista do 'BBB 22' também estava na companhia dos pais, Mary e Carlos Camilo, e Sonza estava ao lado deles.