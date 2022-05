Viviane Araújo exibe barrigão de grávida em Búzios - Reprodução / Instagram

Publicado 22/05/2022 18:44

Rio - Viviane Araújo recebeu inúmeros elogios de seguidores no Instagram, ao publicar uma foto em que mostra a barriga de 6 meses de gravidez. A atriz está esperando um menino, Joaquim, fruto do relacionamento com o empresário Guilherme Militão.

"Curtindo mais um dia nesse lugar delicioso!", escreveu Viviane na legenda do post. Na imagem, ela aparece frente à uma piscina em um hotel localizado em Búzios, no Rio de Janeiro."Mamãe linda!", "Que linda!", "Linda rainha e um reizinho na barriga", elogiaram os fãs nos comentários.

Em entrevista recente a Quem, a atriz contou que mesmo sonhando em ser mãe, nunca colocou a maternidade como prioridade em sua vida nos outros relacionamentos, mas isso mudou quando conheceu Guilherme.

"Sempre colocava meu trabalho na frente, e também não tinha encontrado o homem da minha vida. Mas com o Guilherme foi diferente, e não quis pensar em nada, só no desejo de ser mãe, de ter a minha família com ele", disse.