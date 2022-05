Mick Jagger afirma que comparações entre Harry Styles e ele são superficiais - Reprodução / Instagram

Mick Jagger afirma que comparações entre Harry Styles e ele são superficiaisReprodução / Instagram

Publicado 22/05/2022 16:05

Rio - Mick Jagger opinou sobre comparações com Harry Styles, afirmando que as considera "superficiais". A estética — que possui um toque levemente andrógino — do cantor britânico de 28 anos, é constantemente comparada à do vocalista do Rolling Stones na juventude.

"Eu gosto do Harry, nós temos uma relação fácil", elogiou Jagger durante uma entrevista para o The Sunday Times, no último sábado. "Eu usava muito mais maquiagem do que ele. Vamos lá, eu era muito mais andrógino", acrescentou.

Ao se tratar de semelhanças vocais, Jagger afirmou que os dois não se parecem em nada. "Ele não possui uma voz como a minha ou se mexe como eu. Ele só tem uma semelhança superficial a como eu era na juventude, o que está tudo bem. Ele não tem culpa disso".