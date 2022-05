Pabllo Vittar enfrenta perrengue ao chegar na Europa sem suas malas - Reprodução/Instagram

Publicado 25/05/2022 21:31

Rio - Pabllo Vittar viveu um verdadeiro perrengue chique, nesta quarta-feira, ao desembarcar em Dublin, na Irlanda, para o início de sua turnê pela Europa. Nos Stories do Instagram, a cantora revelou que ela e sua equipe chegaram ao país sem suas malas e, por isso, a drag queen teria que passar 24 horas com a mesma roupa.

"Meninas e minhas malas que vão chegar só amanhã? Quer dizer, as minhas só não, as de todo mundo. Babado. A turnê na Europa começou como? Ótima, uhul!", debochou a artista. Mesmo com o imprevisto, Pabllo saiu para conhecer a capital irlandesa e postou vídeos direto de um bar tradicional na cidade.

Algumas horas depois, Pabllo voltou às redes sociais para fazer graça de sua própria situação: "Meninas se acostumem de me ver com esse moletom e esse boné. Minhas malas só vão chegar amanhã e eu não estou fedendo", declarou ela.

Já na noite desta quarta-feira, a cantora comemorou ter recebido suas malas e agradeceu o apoio que recebeu dos fãs durante o dia. "Ai, gente, obrigado pra quem torceu. Minha mala já chegou, já tomei banho, troquei de roupa e tô cheirosinha. Não que eu não estivesse, mas agora eu tô mais", brincou.