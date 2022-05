Sônia Bridi ofereceu ajuda para jovem que teve rosto tatuado pelo ex - Reprodução

Publicado 25/05/2022 16:27

Rio - Sônia Bridi, jornalista do Grupo Globo, ofereceu ajuda para que uma jovem de 18 anos que teve o rosto tatuado pelo ex-namorado, no último sábado, possa realizar a remoção da tatuagem. A situação ocorreu em Taubaté, no interior de São Paulo. Segundo Tayane Caldas, após não aceitar o término do relacionamento seu ex-namorado, Gabriel Coelho, de 20 anos, marcou seu rosto com o nome dele.

Após o youtuber Peter Jordan solicitar o contato de Tayane em uma postagem, alguns jornalistas foram marcados por um usuário do Twitter, entre eles, Sônia Bridi, que ofereceu suporte para a jovem. "Não tenho o contato. Mas ajudo a pagar a remoção. E advogado para ajudar na acusação, se for preciso."