Gisele Bündchen e Meryl StreepReprodução

Publicado 25/05/2022 14:13

Rio - Gisele Bündchen é a capa da Vogue britânica deste mês e na entrevista recordou sua carreira no mundo da moda e também sua passada rápida pelo cinema. Ela atuou nos filmes "Táxi" e "O Diabo Veste Prada", tendo contracenado com Meryl Streep nesse último.

A modelo conta que quase não aceitou o papel na comédia romântica quando foi abordada por Lauren Weisberger, escritora do best-seller que deu origem ao filme, em um voo para Los Angeles. "Não estava interessada. Não queria interpretar uma modelo, fazia isso todos os dias", explicou.

Mas Weisberger queria contar com a participação da top model, e por isso desenvolveu um papel exclusivamente para Gisele: Serena, par de Emily Charlton, papel de Emilly Blunt, que era assistente de Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep.

Gisele comentou como foi desafiador trabalhar ao lado de uma veterana como Streep. "Eu a considero a melhor atriz de todos os tempos, mas não sou atriz e nunca tive aulas de atuação. Era Meryl, Emilly Blunt e Anne Hathaway, todas elas. Era eu na cena com as três, então estava pensando 'ok, espero não estragar tudo'", contou.