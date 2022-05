Bruno Ferrari e Paloma Duarte - Reprodução Internet

Bruno Ferrari e Paloma DuarteReprodução Internet

Publicado 25/05/2022 11:10

Rio - Paloma Duarte resolveu se declarar para o marido, o também ator Bruno Ferrari, no Instagram, nesta quarta-feira. A atriz postou fotos em que os dois aparecem de rostinho colado e não poupou elogios. "Juro! Gostoso. Vou morder. Socorro. Meu marido é um tesão. Me larga. Me pega. Febre. Te amo", escreveu na legenda da imagem, usando algumas hashtags.

fotogaleria

A atriz e Bruno Ferrari são casados desde 2012. Atualmente, Paloma está no ar na novela "Além da Ilusão", da TV Globo. Ela completou 45 anos recentemente e ganhou uma festinha surpresa do elenco da trama. A comemoração foi organizada por Larissa Manoela e por Mallu Galli.