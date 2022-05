Bruna Lombardi comunicou, nesta quarta-feira, a morte de sua tia - Reprodução/Instagram

Publicado 25/05/2022 16:52

Rio - Bruna Lombardi prestou uma homenagem para a tia, Yolanda, que faleceu aos 93 anos. Em registros compartilhados nesta quarta-feira (25) no Instagram, a atriz contou que a familiar teve uma passagem "lúcida e sem nenhuma doença".

"Amados, compartilho com vocês esse momento. Minha tia querida, que muitos de vocês acompanharam e enviaram lindas mensagens, partiu aos 93 anos e da maneira mais serena possível. Foi lúcida e sem nenhuma doença. Apenas fez a passagem. Como disse maravilhosamente o escritor Agualusa: '...foi desaparecendo aos poucos, como um arco íris se dissolvendo no céu...' Essas palavras são tão lindas como minha tia Yolanda e tantas mulheres no mundo. Além dessas últimas fotos, acrescentei um vídeo com ela, num outro momento, falando da beleza e da importância do silêncio. Agora o silêncio se fez. Que sua luz continue sobre nós. Amém", escreveu.