Jojo Todynho com o noivo, Lucas Souza - Reprodução

Jojo Todynho com o noivo, Lucas SouzaReprodução

Publicado 25/05/2022 15:11

Rio - O esposo de Jojo Todynho, Lucas Souza, usou suas redes sociais para acabar de vez com boatos de que seria sustentado pela cantora. Nesta terça-feira, o oficial do Exército respondeu perguntas de fãs nos Stories do Instagram e deixou bem claro que não depende do dinheiro da ex-A Fazenda.

fotogaleria

"Trabalho desde os meus 13 anos. Nunca precisei ser bancado ou bancar alguém. Quando você casa, é uma relação. Tal pessoa paga tal conta, e tal pessoa paga a outra. Hoje em dia, eu trabalho. Sou oficial do Exército, tenente do Exército. Trabalho, vou continuar trabalhando. Ninguém nunca pagou as minhas contas, e nem nunca vai pagar. O dinheiro da Jojo é dela e o meu é meu. Acabou", declarou o rapaz.

Em outro momento, Lucas ainda desabafou sobre as críticas constantes que o casal enfrenta nas redes sociais, relacionando os ataques ao fato de Jojo ser negra: "Quando resolvi namorar e casar com ela, já sabia que ia ser criticado. Mas a gente tem que enfrentar da melhor maneira, procuro não dar muita atenção. A gente nunca faz mal a ninguém e nem nunca comenta da vida de ninguém, mas é triste saber que essas críticas vem todas por causa da cor dela. Nenhum casal recebe tanta crítica que nem a gente desde que a gente começou a namorar", comentou ele.