Marcos BuaizReprodução Internet

Publicado 25/05/2022 07:52

Rio - O empresário Marcos Buaiz, de 42 anos, ex-marido da cantora Wanessa Camargo, comprou uma mansão de R$ 12 milhões em Alphaville após anunciar a separação. Os dois ficaram juntos por 17 anos e anunciaram o fim do casamento no início deste mês.

De acordo com a "Casa Vogue", o imóvel tem um terreno total de 1600m², com quadra poliesportiva, academia, piscina com raia, sauna úmida e garagem para seis carros. A área construída é de 950 m² e conta com cinco suítes, sala com seis ambientes, sala de jantar e jogos, espaço gourmet equipado com forno a lenha e a gás, chapa para sanduíches, churrasqueira e fogão a gás com alta pressão.