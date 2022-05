Sabrina Sato e a filha, Zoe - Reprodução/Instagram

Rio - Sabrina Sato usou suas redes sociais, nesta terça-feira (24), para compartilhar um desabafo com seus seguidores. A apresentadora publicou um trecho do "Saia Justa" da última quinta-feira, no GNT, em que revela as preocupações que tem com a autoestima da filha, Zoe, e complementou o vídeo com uma reflexão sobre maternidade, na legenda da publicação.

"Que mãe nunca se pegou pensando 'Estou educando meus filhos para eles se amarem e se aceitarem do jeito que são independente de padrões externos de beleza e comportamento?'", começou a musa. "Ser mãe é se questionar o tempo todo e nunca ter a certeza de se estamos tomando a atitude correta para ajudar nossos filhos a desenvolverem autoestima e autoconfiança", declarou Sabrina.

Em seguida, a rainha de bateria da escola de samba Unidos de Vila Isabel dividiu um conselho com os seguidores ao falar sobre o caminho que decidiu seguir com a pequena Zoe, de 3 anos, fruto do casamento com o ator Duda Nagle: "Nesse turbilhão de dúvidas que é a maternidade, acredito que o melhor é sempre seguir nossa intuição e criar nossos filhos para que eles tenham liberdade de fazer as próprias escolhas!", afirmou.

