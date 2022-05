Luciana Gimenez desabafou sobre ansiedade - Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez desabafou sobre ansiedade Reprodução/Instagram

Publicado 24/05/2022 19:42

Rio - Luciana Gimenez abriu a caixinha de perguntas do Instagram e admitiu para um seguidor que sofre com crises de ansiedade. A apresentadora do 'SuperPop', da RedeTV!, afirmou que as demandas da vida moderna acabam desencadeando alguns problemas psicológicos.

fotogaleria "Respondendo de novo...Tenho sim! Acho que fico muito ansiosa quando não consigo fazer as coisas que quero. Acho que todo mundo [fica assim] nos dias de hoje. A modernidade nos traz tantas obrigações", desabafou.

Recentemente, a apresentadora abriu o coração sobre a falta de tempo para ficar com o filho mais novo. "Não tenho conseguido ficar com o Lorenzo antes dele dormir. Ele até tenta me esperar, mas não aguenta de sono. Ele até é compreensivo, mas sei da necessidade dele de eu estar ali, da gente dormir juntos, de termos nossa rotininha da noite. Cada áudio que ele me manda perguntando se me espera ou se poder ir dormir no quarto dele é como uma facada no coração", disse.