Filha de Arlindo Cruz, Flora Cruz, é vítima de gordofobia e decide se afastar das redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 24/05/2022 20:59 | Atualizado 24/05/2022 21:03

Rio - A filha de Arlindo Cruz decidiu se afastar das redes sociais, nesta terça-feira (24), após ser vítima de uma série de ataques gordofóbicos. Flora Cruz começou a receber as ofensas na última quinta-feira, quando publicou uma sequência de fotos em que posa vestindo apenas roupas íntimas: "Lingerie é aceitação, autoestima, amor próprio, elegância", declarou ela, na ocasião.

Após os ataques, a equipe de Flora divulgou um comunicado anunciando a pausa que a influenciadora de 18 anos fará das redes sociais. "Em nome de toda a família Cruz, informamos que não concordamos e nem compactuamos com nenhuma ofensa ou forma de discriminação. Em todas as canções de Arlindo, a base é o amor, respeito e tolerância. E é nisso que acreditamos. Junto com sua equipe, decidimos que Flora ficará afastada das redes até a poeira baixar. Agradecemos imensamente todas as mensagens de amor e carinho", diz a nota.

Desde quinta-feira, a filha de Arlindo Cruz tem recebido críticas sobre seu corpo nos comentários dos cliques em que posa de lingerie: "18 anos? É a prova de que a obesidade não favorece ninguém. Parece ter pelo menos uns 30 anos", escreveu um internauta. "Decepção para a família", declarou outra pessoa. "Meu deus, isso é uma questão de saúde", disse um terceiro.

Por outro lado, fãs e amigos se solidarizaram com a influenciadora e enviaram diversas mensagens de apoio desde que a decisão foi comunicada por sua equipe. "Você é linda!!! E não ligue para o que falam. Não deixe ninguém colocar um limite na sua felicidade", aconselhou uma seguidora. "Flora, você é incrível! Tire um tempo pra você e volte mais forte do que nunca!", declarou outra admiradora.

