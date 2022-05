Ana Clara respondeu perguntas dos fãs - Reprodução/Instagram

Publicado 24/05/2022 21:44

São Paulo - Ana Clara Lima, que vem ganhando cada vez mais destaque nas atrações relacionadas aos realities da Globo, como "No Limite" e "Big Brother Brasil", foi ao Twitter para publicar uma série de desabafos sobre "se sentir sufocada" com quem paga de mestre do certo ou errado e do que o outro deve ou não fazer com a própria carreira.

"A gente que trabalha no meio artístico, às vezes, tem que ler uns comentários de expectativas tão surreais das pessoas que chega a ser desumano ter que lidar com isso. Tem uma galera que se passa de admirador que só fala merd*. Parece que não para dois segundos para ver o que acabou de escrever", começou dizendo.

Na sequência, a jornalista e apresentadora citou os diversos problemas que enfrentou. "Gente jogando praga no meu trabalho só porque não gosta do programa/produto, torcendo para eu sair do meu emprego só porque supostamente não sou valorizada, ditando o que devo ou não postar, fazer", continuou.

Para completar, deu mais detalhes do motivo de sua insatisfação: "Já li que deveria parar de conversar com meus amigos de antes porque 'não servem para nada'. Qual problema vocês têm na cabeça? Meu Deus do céu, é de cair o c* da bunda!". Apesar disso, ressaltou "estar de boa" e mencionou que nada disso muda o fato de saber aonde quer chegar e o caminho que pretende seguir para alcançar seu objetivo. "Só é chato pra caralh*", finalizou.

A reportagem é de Marcelo Bandeira, do iG.