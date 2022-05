Claudia Rogrigues - Reprodução

Claudia RogriguesReprodução

Publicado 25/05/2022 08:41

Rio - A atriz Claudia Rodrigues, de 51 anos, fez uma postagem no Instagram, nesta terça-feira, para falar sobre o uso de canabidiol na esclerose múltipla, que é uma doença autoimune que atinge o sistema nervoso central. "Quero falar com vocês sobre a cannabis medicinal. Vocês sabem que eu luto com a esclerose múltipla há mais de 20 anos e a medicina integrativa me ajudou muito nesse tempo todo", iniciou a atriz.

fotogaleria

Claudia começou a manifestar os primeiros sintomas da doença nos anos 2000. Ela contou que o uso da cannabis medicinal não trata o problema, mas ajuda com os sintomas. "Eu uso a cannabis medicinal há um tempo e me ajuda muito e por isso quero compartilhar com vocês. É importante saberem que, no caso da esclerose múltipla, a cannabis medicinal não trata a doença em si e também não evita a sua progressão, mas ajuda na melhora do sono e na redução de tremores, nas náuseas e ansiedade", escreveu a artista.

Claudia Rodrigues foi diagnosticada com esclerose múltipla nos anos 2000. Na época, ela viajava o Brasil com a peça "Monólogos da Vagina" e também estava na "Escolinha do Professor Raimundo". Ela seguiu a vida normalmente após o diagnóstico e chegou a ser mãe, em 2002. No entanto, ela voltou a ter sintomas em 2007 e a enfermidade foi se agravando.