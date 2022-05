Arthur Aguiar exibe tatuagem com nome de Maíra Cardi no peito

Rio - Arthur Aguiar fez uma nova tatuagem após sair do "BBB 22". O cantor escreveu o nome da mulher, Maíra Cardi, no peito. A tatuagem ficou visível durante a gravação de um projeto com músicas inéditas, em São Paulo, nesta terça-feira. O artista cantou ao lado do grupo Sorriso Maroto e também da dupla Matheus e Kauan.

Recentemente, Arthur foi alvo de críticas por ter desafinado durante sua participação no programa "Encontro". Nos Stories, do Instagram, ele afirmou não ligar para as críticas. "A gente tem que esquecer um pouco do que as pessoas estão dizendo e focar mais no que está dentro da gente. E é isso que estou fazendo. Estou muito feliz!", disse na ocasião.

O cantor e Maíra Cardi tiveram uma separação polêmica, mas se reconciliaram. Maíra, inclusive, defendeu o marido com unhas e dentes durante sua participação no "BBB 22". Os dois são pais de Sophia, de 3 anos.

Relatar erro