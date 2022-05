Fátima Bernardes celebra os 80 anos da mãe, dona Eunice - Reprodução / Instagram

Fátima Bernardes celebra os 80 anos da mãe, dona EuniceReprodução / Instagram

Publicado 26/05/2022 09:35 | Atualizado 26/05/2022 09:36

Rio - Fátima Bernardes, de 59 anos, usou as redes sociais, na quarta-feira, para compartilhar registros de um momento muito especial: o aniversário de 80 anos de sua mãe, dona Eunice. A aniversariante ganhou uma festinha que contou com a presença de parte da família, e teve direito a bolo e Parabéns pra Você.

No Instagram, Fátima publicou um reels do momento dos parabéns, sonorizado com a canção Detalhes, de Roberto Carlos. "Oitenta anos da minha mãe, ao som da música preferida e ao lado do companheiro de mais de 60 anos. Aquele que ajuda até na hora de soprar as velas do bolo", disse a apresentadora, mostrando o pai, senhor Amâncio, ajudando a companheira a apagar as velinhas.

Nos registros feitos por Fátima, os netos Vinícius Bonemer e Laura Bonemer aparecem comemorando à distância, por meio de chamada de vídeo. Bia Bonemer, que estava presencialmente, também publicou vídeos com os irmãos gêmeos. Os três jovens são filhos da apresentadora com o ex-marido, William Bonner.