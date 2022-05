Durante turnê pelos EUA, Simaria lamenta a morte de familiar com postagem nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 26/05/2022 15:56

Rio - A cantora Simaria, da dupla com Simone, usou suas redes sociais, na última quarta-feira, para lamentar a morte de uma integrante de sua família. A sertaneja, que está em turnê pelos Estados Unidos, compartilhou um vídeo em que surge com seus parentes para se despedir de sua tia Maria, irmã de seu pai.

"Tia Maria, estou longe, mas meu coração e minha alma estão ai com a Senhora. Sei que agora está com meu pai, seu irmão, por quem você chorava toda vez que me encontrava afinal, também sentia muito a falta dele. Escrevo em lágrimas, com o coração dilacerado, mas agradeço a Deus, por poder te proporcionar uma partida digna, pois era como gostaria que o seu irmão tivesse tido", declarou a artista.

Em seguida, Simaria completou: "O que me consola, é saber que agora a senhora está ao lado do meu pai, tio Zé, tio Fifa, minha avó Cizina e meu avô Luís. Lembrarei sempre com muito amor, descanse em paz, Tia Maria!", escreveu a cantora, que recebeu mensagens de apoio dos fãs nos comentários da postagem.

