Morre o baterista Alan White, da banda Yes, aos 72 anosReprodução/Facebook

Publicado 26/05/2022 21:22 | Atualizado 26/05/2022 21:25

Rio - Considerado um dos maiores bateristas da história do rock, Alan White morreu nesta quinta-feira (26), aos 72 anos de idade, em Seattle, nos Estados Unidos. A triste notícia foi lamentada pela banda Yes, grupo que o músico integrava desde 1972, que divulgou um comunicado nas redes sociais. Segundo a nota, o artista faleceu em casa após enfrentar uma "breve doença", mas a causa da morte não foi especificada.

"É com muita tristeza que o Yes anuncia que Alan White, seu amado amigo e baterista há 50 anos, morreu, aos 72 anos, depois de uma breve doença. [...] Problemas de saúde desde 2016 reduziram o tempo no palco de Alan com o Yes nas turnês recentes, com Jay Schellen o substituindo e Alan se juntando à banda, sob muitos aplausos, no fim de cada show", diz uma postagem na página oficial da banda no Facebook.

Nascido em 1949, na Inglaterra, Alan White era conhecido por ter tocado com John Lennon na banda Plastic Ono Band, banda que o cantor formou com a esposa, Yoko Ono, após o fim dos Beatles. Em 1972, White se juntou à Yes, substituindo o baterista original do grupo de rock. O artista havia completado recentemente 40 anos de casado com Rogena White, com quem teve dois filhos, Jesse e Cassi.