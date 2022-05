Tadeu Schmidt combina estampa de bermuda com maiô da mulher, Ana Cristina - Reprodução/Instagram

Publicado 24/05/2022 13:59 | Atualizado 24/05/2022 14:02

Rio - Tadeu Schmidt segue curtindo suas férias ao lado da esposa, Ana Cristina . Os dois estão aproveitando a viagem por Florida Keys, nos Estados Unidos, e nesta terça-feira, o apresentador mostrou que os dois resolveram ir para a piscina com o look combinando: a bermuda dele tinha a mesma estampa do maiô dela.

"Podem falar a verdade: vocês teriam vergonha de ir à piscina com o casal Schmidt? A gente usa bermuda e maiô com a mesma estampa! Por que a gente faz isso?! NÃO SEI!!! Nem tem criança com a gente", brincou Tadeu.

O apresentador ainda se divertiu ao falar que o figurino não passou despercebido. "E o povo fica olhando, e eu crente que é porque estão nos achando bonitos. Bom, se você topar ir pra piscina, vai ter que usar a mesma estampa também!", disse ele.

Assim que saiu de férias, Schmidt publicou uma série de fotos antigas provando que as roupas combinando é uma tradição da família.