Gabriel Jesus e Raiane Lima anunciam nascimento da filha, Helena - Reprodução Internet

Gabriel Jesus e Raiane Lima anunciam nascimento da filha, HelenaReprodução Internet

Publicado 24/05/2022 11:33 | Atualizado 24/05/2022 11:40

Rio - O jogador de futebol Gabriel Jesus, de 25 anos, anunciou, nesta terça-feira, o nascimento de sua primeira filha, Helena. A bebê é fruto do relacionamento com Raiane Lima, de 21.

fotogaleria

Nas redes sociais, o craque contou que a menina veio ao mundo às 12h12, no horário local do Reino Unido, onde eles moram. No Brasil, seria às 8h12 no horário de Brasília.

"O melhor dia das nossas vidas", escreveu o jogador ao postar uma foto segurando a mão da bebê. "Minha vida todinha", disse Raiane ao compartilhar a mesma publicação.

Gabriel e Raiane assumiram o namoro em julho do ano passado. O romance veio à tona quando o atleta, então com 24 anos, foi até Serra Talhada buscar a jovem, que na época tinha 20, após conhecê-la através das redes sociais.