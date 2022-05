Após suposta indireta de Yasmin Brunet, Gabriel Medina reflete sobre o peso das palavras - Reprodução / Instagram

Após suposta indireta de Yasmin Brunet, Gabriel Medina reflete sobre o peso das palavrasReprodução / Instagram

Publicado 24/05/2022 13:08 | Atualizado 24/05/2022 13:10

Rio - Após uma suposta indireta de Yasmin Brunet nas redes sociais, depois da modelo compartilhar um post sobre segundas chances, Gabriel Medina usou seu Instagram nesta terça-feira para publicar um provérbio acerca do uso benéfico das palavras. Não demorou muito para que os seguidores associassem como uma resposta para ex, de quem está separado desde janeiro, após um ano de união.

fotogaleria

"O que você diz pode salvar ou destruir uma vida; portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado", dizia a publicação do surfista.

Na noite de segunda-feira, Yasmin também deixou seus fãs curiosos com uma publicação que foi prontamente relacionada como uma indireta para Medina. "Às vezes, dar a alguém uma segunda chance é como querer receber outra bala porque a primeira não matou", falava o post do perfil Nunca li tanta verdade.