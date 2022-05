Palmirinha surpreende Ana Maria Braga com recado emocionante durante o programa ’Domingão’, comandado por Luciano Huck - Reprodução / TV Globo

Publicado 23/05/2022 09:10 | Atualizado 23/05/2022 09:11

Rio - Ana Maria Braga fez parte do júri artístico do quadro "Dança dos Famosos", no "Domingão com Huck" do último domingo. Durante o programa, a apresentadora foi surpreendida ao receber um recado emocionado de Palmirinha Onofre.

A culinarista, que está com 90 anos de idade, iniciou sua trajetória na televisão com a atração "Note e Anote", comandada por Ana Maria na TV Record, e relembrou a época com muito carinho. "Que saudades, Aninha. Que saudades! Você é maravilhosa, parabéns para você! Você é uma mulher guerreira. Obrigada mesmo pelo carinho que você me deu quando eu trabalhei com você. Eu sei que agora está em São Paulo. Qualquer dia vou tomar um café com você, mas pode deixar que eu levo o bolo. Um beijinho da vovó Palmirinha para você!"