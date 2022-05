Nanda Costa abre o álbum de fotos para celebrar aniversário de Lan Lanh - Reprodução/Instagram

Publicado 23/05/2022 15:02

Rio - Nanda Costa usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (23), para comemorar o aniversário de Lan Lanh, sua esposa. A atriz compartilhou uma sequência de fotos da amada e se declarou para a percussionista, com quem é mãe das gêmeas Kim e Tiê, de 7 meses.

“Meu amor, esse ano não vai rolar textão porque quero aproveitar o pouco tempo que temos juntas, enquanto as pequenas dormem", brincou a artista no início da legenda. "Minha admiração e amor por você aumentam a cada troca de fralda. Sorte na vida é ter uma mãe como você. E sorte a minha ser mãe contigo. Obrigada por topar essa aventura intensa e selvagem ao meu lado. Amo nossa família mais que tudo. Feliz seu dia, my love", completou Nanda, em postagem no Instagram.

A aniversariante do dia fez questão de responder a declaração nos comentários da postagem, retribuindo o amor e carinho da esposa: “Ai, Fê! Que linda mensagem, sempre bom acompanhar você e suas artes por aqui também! Te amo muito! Obrigada por tudo! Forever love, love, love you”, escreveu Lan, que completa 54 anos nesta segunda-feira.

