Maíra Cardi fecha cinema para assistir filme com o filho, Lucas Cardi RangelReprodução / Instagram

Publicado 23/05/2022 13:55

Rio - Na tentativa de ter mais privacidade, Maíra Cardi reservou um cinema de um shopping de São Paulo, para assistir a um filme com o primogênito, Lucas, de 21 anos. Em pequenos vídeos publicados no Instagram, a influencer falou um pouco do momento que passou com seu filho mais velho.

"Não sei há quanto tempo não faço isso. Tenho horror a shopping, mas adoro cinema. Organizei isso há tempo para conseguir vir. Mandei fechar o cinema, assim é tudo nosso, conseguimos ter maior privacidade", contou aos seguidores.

Durante a infância de Lucas, Maíra se mudou com o filho para Califórnia, nos Estados Unidos, em busca de novas oportunidades. "Ele é um menino criado com outros valores. Fui morar nos Estados Unidos para ele ter segurança, para ele poder ir sozinho de skate para a escola. Ele é um menino diferente", afirmou a influencer em uma entrevista recente.