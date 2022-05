Deolane Bezerra - Reprodução/Instagram

Publicado 23/05/2022 12:54

Rio - Como de costume, Deolane Bezerra iniciou a semana com um look de grife. Nesta segunda-feira, a advogada montou um look com um suéter de lã da Burberry, avaliado em R$ 2,8 mil, uma bota Prada de R$ 9,5 mil e uma bolsa da mesma marca de R$ 13,5 mil.

Entretanto, o que chamou mais a atenção de seus seguidores foi o meio de transporte escolhido por ela. "Começando a semana no meu patinete", disse ela. "Indo com meu patinete que a gasolina está cara", comentou um fã.