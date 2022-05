Silvero Pereira posta fotos de banho de rio que tomou ao lado de José Loreto - Reprodução/Instagram

Publicado 23/05/2022 15:52

Rio - Silvero Pereira agitou os seguidores, nesta segunda-feira, ao publicar as fotos de um banho de rio que tomou ao lado de José Loreto. Os atores de "Pantanal" surgiram sem camisa enquanto se abraçavam nos cliques compartilhados pelo intérprete do mordomo Zaquieu. "Desculpa, mundo, mas tive meu dia de Guta e Tadeu", escreveu o artista na legenda da publicação.

fotogaleria

Além de citar o casal que movimentou as redes sociais na semana passada com as cenas quentes no remake de "Pantanal", Silvero ainda aproveitou para elogiar o colega: "José Loreto, você é muito querido. Que prazer te conhecer de perto, sua gentileza, seu carinho, seu olhar generoso!", declarou. "Você é muita luz, Silver", respondeu o galã.

Em pouco tempo, a postagem também ganhou diversos comentários de fãs e famosos que se divertiram com as fotos: "Hahaha eu amo", declarou Julia Dalavia, que faz par romântico com Loreto na novela. "E uma mordida no cangote que é uma loucura. Ih, pera aí, era no direct…", brincou Fabio Porchat. "Guta que lute", ironizou uma seguidora. "Inveja, não vou mentir", confessou outra internauta.

Confira: