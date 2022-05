Felipe Prior foi desclassificado de prova de resistência no Paraguai - Reprodução/Instagram

Publicado 23/05/2022 17:04

Rio - Felipe Prior relembrou seus dias como participante do "BBB 20" ao disputar uma prova de resistência no último domingo (22). Durante viagem ao Paraguai, o influenciador participou da competição promovida por uma marca de automóveis valendo um carro 0 km.

O ex-brother ficou 29 horas com as duas mãos encostadas em um veículo, até ser desclassificado por interagir com o público no local. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, Prior não esconde a revolta com a eliminação da disputa e, nesta segunda-feira, o empresário usou os Stories do Instagram para desabafar sobre o momento.

"29 horas de prova, acho que a prova durou 30 e poucos. Eu fui desclassificado, foi uma falha que eu tive. Fui conversar com o público e não podia na regra depois que criaram. Foi um pouco difícil pra mim porque, como você tá com o público o tempo inteiro te chamando, é difícil você não responder. (…) Fora isso, foi muito legal a experiência. Não ganhei o carro", disse o ex-BBB.