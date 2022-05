Viih Tube reclamou dos boatos sobre romance com Eliezer - Reprodução/Instagram

Viih Tube reclamou dos boatos sobre romance com Eliezer Reprodução/Instagram

Publicado 23/05/2022 17:52

Rio - As especulações sobre um suposto envolvimento com Eliezer não agradaram Viih Tube. A influenciadora usou o Twitter nesta segunda-feira (23) para reclamar dos boatos e do fato das notícias sobre sua vida sempre estarem relacionadas com suas relações amorosas.

fotogaleria

"Sei que amam saber da minha vida pessoal, até porque eu estou nem aí, não escondo nada, pq não devo nada pra ninguém, mas vocês sabem que eu estou trabalhando pra porra, né? Por que não dão a mesma atenção pra isso? Estou ralando e só querem saber se estou beijando, eu sou fifi também, mas porra eu não sou só isso", desabafou.

No início do mês, Viih Tube e o ex-participante do 'BBB 22' desembarcaram juntos no aeroporto de Belo Horizonte para curtir um festival sertanejo . A influenciadora ainda brincou com a fama de pegadores da dupla. "Estamos indo para um festival, os dois, quem vai ser mais perigoso? Eu aposto que você, porque você acabou de voltar pro mundo, tem um negócio...", afirmou.