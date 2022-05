Juntinhos! Viih Tube e Eliezer desembarcam em aeroporto de Belo Horizonte

Rio - Viih Tube e Eliezer desembarcaram no aeroporto de Belo Horizonte, neste sábado, juntinhos. Para a ocasião, os dois escolheram looks bem confortáveis. O designer, inclusive, chamou a atenção ao surgir com a mala que recebeu durante sua participação do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Eles estavam acompanhados da digital influencer Julia Puzzuoli.

No Instagram, a youtuber explicou que ela e Eliezer vão participar de um festival sertanejo na cidade mineira. "Estamos indo para um festival, os dois, quem vai ser mais perigoso? Eu aposto que você, porque você acabou de voltar pro mundo, tem um negócio...", brincou ela, sobre a fama de festeiro deles.



