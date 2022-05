Giovanna Lancellotti - reprodução do instagram

Giovanna Lancellottireprodução do instagram

Publicado 07/05/2022 13:21

Rio - Giovanna Lancellotti, de 28 anos, encantou os fãs ao publicar alguns cliques de biquíni no Instagram, neste sábado. Nas imagens, a atriz mostrou o corpo escultural e fez caras e bocas. Ela ainda deixou claro que as fotos foram feitas em sua última viagem a Fernando de Noronha.

fotogaleria

"Acordei com saudade de água salgada e do sol de Noronha", escreveu a artista na legenda. Namorado de Giovanna, Gabriel O.David publicou um emoji com olhinhos de coração nos comentários. A apresentadora Maisa Silva também reagiu a publicação. "Meu Deus, perfeita", disse.

Os fãs da atriz também teceram vários elogios a ela. "Belíssima e maravilhosa foto", afirmou um. "Sempre linda e com o rostinho angelical", opinou outro. "Totalmente sem defeitos", destacou um terceiro.