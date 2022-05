Grazi Massafera - reprodução do instagram

Publicado 07/05/2022 11:29

Rio - Grazi Massafera, de 39 anos, arrancou suspiros dos internautas ao publicar um clique, no Instagram, neste sábado, usando shortinho e top. Na imagem, o corpão sarado da atriz chamou a atenção. "4.0 chegando e eu tô me achando", brincou ela na legenda.

Não demorou muito para os famosos elogiarem a beleza e boa forma de Grazi através dos comentários da publicação. "Pode se achar fica à vontade", disse Fernanda Gentil. "E está gata demais!", frisou Tais Araújo. "Linda demais", opinou Tatá Werneck. Eliana destacou: "Uau!!! Fase linda". Os fãs da atriz também reagiram ao clique. "Pode se achar mesmo, porque vc tá maravilhosa! Está na sua melhor versão", afirmou um. "Que mulher linda!", reforçou outro.

Grazi, que é mamãe de Sofia, anunciou o término de seu namoro com o diretor Alexandre Machafer no fim de fevereiro. Os dois, que estavam juntos desde outubro do ano passado, não se seguem mais nas redes sociais.