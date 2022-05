Rara aparição! Drauzio Varella e Regina Braga curtem show de Caetano Veloso em São Paulo

Rio - Caetano Veloso se apresentou no Espaço das Américas, em São Paulo, na noite desta sexta-feira, e reuniu um time de famosos na plateia. O casal Drauzio Varella e Regina Braga fez uma rara aparição para curtir o show do novo álbum do cantor, 'Meu Coco'. Os dois posaram juntinhos para uma foto feita por um paparazzo. Chay Suede e a esposa, Laura Neiva, Regina Casé, João Vicente de Castro e Rodrigo Bocardi também marcaram presença no local.

