Otaviano Costa apresenta o Cozinhe se Puder – Mestres da Sabotagem - Francisco Cepeda/SBT

Publicado 07/05/2022 05:00

Rio - Após 25 anos, Otaviano Costa está de volta ao SBT. O apresentador vai comandar a nova temporada do 'Cozinhe se Puder – Mestres da Sabotagem', que estreia neste sábado, às 22h30. Durante um bate-papo exclusivo com O DIA, ele fala sobre a expectativa para o programa culinário e vibra com seu retorno à TV aberta depois de três anos.

"A expectativa é a melhor possível. A vibração, não só do público nas redes sociais, mas especialmente dentro do SBT, entre os meus amigos, colegas e profissionais, que não só estiveram envolvidos no programa, na produção do programa, mas também no todo da emissora. Estão todos muito felizes. A voltagem está muito positiva com relação a minha volta. A identidade, a identificação que tenho com o SBT e vice-versa, com alegria, com esse jeito de ser popular, com essa esse meu DNA comunicativo faz muito sentido para todo mundo e para mim também. Estou muito feliz e satisfeito em retornar a essa emissora carinhosa após tantos anos. É, de novo, sentir um cheirinho de recomeço", admite Otaviano.

O apresentador diz que já acompanhava realities culinários e explicou o motivo de ter topado o convite para apresentar esse formato. "Sempre gostei, mas nunca consegui acompanhar todos. Até porque a gente já teve muitos exemplos de formatos. Mas o que mais me chamou e me cativou nesse convite é que era um formato diferente, porque tinha dose de humor, o ingrediente do humor de maneira muito maior, numa potência muito diferente de tudo que já havia visto. E como sou também uma figura muito bem-humorada, com esse DNA claro em minha comunicação, achei que faria sentido. Gostei muito do convite, não só de poder fazer um formato como esse, mas de poder voltar à casa dos comunicadores, que é o SBT, como comunicador. Topei o desafio, foi um convite muito legal e estou feliz pra caramba. Tenho certeza que o que a gente já gravou, tudo já está gravado e começa agora a ir ao ar, tem um DNA de muito humor, bem popular. Ainda mais com o DNA da minha comunicação, que imprimi nessa receita", explica.

Em cada episódio do 'Cozinhe se Puder – Mestres da Sabotagem', quatro cozinheiros lutam por um prêmio de até R$ 25 mil. Durante a competição acontecem diversos leilões de produtos e ingredientes bem inusitados e quem der o maior lance vai poder sabotar um concorrente. Ao fim de cada prova, o chef Giuseppe Gerundino faz a avaliação dos pratos e elege o pior. No final, o vencedor sairá com o saldo em dinheiro que ele guardou.



Otaviano, inclusive, adianta que as sabotagens estão 'daquele jeito'. "Não são poucas sabotagens sinistras, viu? Porque as sabotagem têm várias provocações, têm a provocação visual. São sabotagens enormes. Às vezes, a pessoa perde a bancada que tem que preparar sua receita e vai ter que cozinhar dentro de um barco, por exemplo, que fica balançando o tempo todo ou girando o tempo todo. Tem as sabotagens que são de roupas, que também são visualmente, os chefes têm que preparar os pratos vestidos, ou de uma fantasia de aranha, ou de algum outro personagem, e assim por diante. E tem aquelas pequenas sabotagens que são tão terríveis quanto, por exemplo, perder todos os utensílios de corte e ter que preparar toda a sua carne usando apenas machado de lenhador. É difícil separar uma. Todas são sinistras e diferentes nas suas provocações, nas suas gamificações, e geram a diversão e o apuro para os chefes. Prefiro não destacar uma, mas apontar esse caminho aleatório e enorme de possibilidades visuais e de mecanismos que geram a diversão plena dentro da cozinha", afirma.

Ao ser questionado se conseguiria cozinhar sendo sabotado, o apresentador brinca: "Acho que me autossaboto no minuto em que piso na cozinha. Tenho muito desconhecimento de receitas e temperos, de como faz isso, de como faz aquilo. Sou bom no churrasco. Sou neto de gaúcho, filho de mato-grossense, cuiabano por nascença, de nascimento, e sou muito bom no churrasco. Agora de resto, na cozinha a sabotagem sou eu mesmo. Então, pode ficar tranquilo que já estou me autossabotando".

Apesar de não julgar os pratos, Otaviano confessa que experimentou algumas delícias, e outras nem tanto, feitas pelos participantes. "Quem experimenta os pratos e os julga é o Giuseppe de Erondino. Ele deixa os pratos ali depois, e provo um pouquinho de cada coisa. Provei muitas coisas boas e outras nada boas. Algumas coisas eu comia inteiro. Tinha uma batata rosti incrível que uma chefe fez. Mesmo sabotada, ela teve que preparar a batata num ferro de passar roupa e eu adorei. Lembro até hoje, comi inteiro, sem problema algum. O Giuseppe ali do lado ficava só dando risada. As surpresas desagradáveis, eu nem comia direito, só de ver, às vezes só a apresentação, e apresentação é um ponto de avaliação do chef Giuseppe. Só de ter uma apresentação mal feita eu já.. hum, quer saber? No way", diverte-se.

Encontro com Silvio Santos

No último domingo, Otaviano Costa participou do 'Programa Silvio Santos'. O comunicador confessa que tremeu na base ao ficar cara a cara com o patrão. "Sim, participei do programa dele, foi uma diversão. Um misto de diversão, de muita emoção. Devem ter reparado, para quem viu o programa, que fiquei muito mais quieto. Acho que nunca fiquei tão quieto num programa de TV como esse. Eu estava lá não só admirando um grande e o maior de todos comunicadores. Eu estava admirando um um dos meus professores da comunicação, que há mais de 30 anos me ajudou a nortear e me moldar como comunicador. Ali, como um aluno quieto e com os olhos marejados. Quem viu o programa reparou que me emocionei no primeiro contato com ele. Nem me apresentar direito, foi divertido, foi inusitado, foi único, vai ser inesquecível", comenta.

Apoio de Flávia Alessandra

Casado há 16 anos com a atriz Flávia Alessandra, o apresentador diz que recebeu o apoio da esposa na decisão de voltar á TV. "Somos muito parceiros. Tem uma comunhão de interesse muito grande sobre o que acontece na vida de um e de outro, e no que acontece na nossa vida em conjunto. Ainda mais quando estamos envolvidos como um casal em algum trabalho. A gente sempre tem uma delicadeza nesses pitacos da vida alheia. Por mais que a gente tenha uma participação muito grande na vida do outro, a gente também troca essas sugestões e essas reflexões sobre a vida do outro, das decisões do outro, também com bastante sutileza. Para que a decisão que a pessoa queira tomar seja respeitada. Ela tem que escolher o seu caminho, tem que saber o que quero pra mim. A minha felicidade é imperativa. Por mais que a Flávia, ou eu possamos gerar algum tipo de reflexão especial, acho que a nossa decisão, o nosso desejo pessoal/profissional seja imperativo. Ele é imperativo. A gente sempre tratou isso com muita sutileza, muito respeito. Sempre pensando pelo bem mútuo nosso. A gente sempre teve esse carinho e esse cuidado em pensar sempre no que vai fazer o outro feliz e como vai deixar o outro feliz", afirma.

Os dois são papais de Olívia, de 11 anos, e a atriz também é mãe de Giulia, de 22, fruto de seu relacionamento como falecido diretor e ator Marcos Paulo.

Segredo do relacionamento duradouro

Após tantos anos juntos, Flávia e Otaviano ainda parecem estar em clima de início de namoro. O apresentador, então, revela o segredo de manter esse frescor do relacionamento e a chama acesa da paixão. "Esse é o nosso desafio diário, manter sempre esse frescor pra gente não deixar se perder, não se perder um pelo outro ou um para o outro. Acho que o segredo do relacionamento é a administração cotidiana de afeto, carinho, respeito, admiração, torcida e outras coisas que a gente sabe que fazem parte do casamento também. O tesão, o fogo, a vontade de você se cuidar para a outra, para o outro. É você sair, mesmo sendo com você na noite, você se surpreender de uma maneira ou outra, fazer pequenas surpresas também do cotidiano, presentinhos, gentilezas, preparar um cafezinho, pegar a toalha enquanto você sai do box. Assistir algo, porque você mesmo que você não goste de assistir tal filme ou tal gênero você assiste pelo outro, para que vocês possam ficar juntos. É o conjunto da família, é o conjunto do namoro também", começa.

"Não dá pra ficar só com as filhas, a gente tem que namorar também. Tem que se querer. Os desafios do relacionamento também acontecem, temos personalidades fortíssimas. Flávia tem as ideias delas, eu também tenho as minhas, mas a gente se parece em muitas outras ideias, a gente tem muita comunhão de interesses e de olhares sobre o mundo e sobre nós mesmos. Acho que é um bojo de tudo isso de bom que a gente tem pra fazer isso ficar cada vez melhor, maior, mais potente em todos os aspectos", reflete.